Görme engelli kişi köpeğiyle birlikte dışarı atıldı

Fransa'nın Marsilya şehrindeki Blancarde semtinde yaşanan olayda ünlü bir market zinciri hiç yapmaması gereken bir olaya imza attı.

KAVGA BÜYÜDÜ

Arthur Aumoite isimili görme engelli bir genç rehber köpeği Loya ile birlikte bir markete girdi. Marketteki yetkililer, Aumoite ve köpeğini hijyen kurallarını çiğnedikleri gerekçesiyle dışarı çıkarmak istendi. Ancak kavga büyüdü.

MARKETTEN DIŞARI ATTILAR

Olaya şahit olanlar ise cep telefonlarıyla bu anları kaydetti ve kavgaya müdahale etmek istedi. Kavga sonunda ise yetkililer, genç adamı ve köpeğini marketin dışarısına attı.

MARKET ZİNCİRİ SOSYAL MEDYADAN ÖZÜR DİLEDİ

Çekilen video bir gün içerisinde 12 bin kere paylaşılarak sosyal medyada viral oldu. Bu olay üzerine süpermarketler zinciri Twitter ve Facebook sayfasından özür dilemek zorunda kaldı.

Görme engelli adamı köpeğiyle birlikte marketten attılar İZLE



YASA 30 YILDIR UYGULANIYOR

Arthur Aumoite ayrıca Facebook üzerinden görme engellilerle ilgili Fransız yasalarını hatırlattı. Yasaya göre Fransa'da görme engelliler rehber köpekleriyle birlikte kamuya açık tüm binalara ve toplu taşıma araçlarına binebiliyor. Yasa yaklaşık 30 yılı aşkın süredir uygulanıyor.

25 yaşındaki Arthur Aumoite günlük hayatta bu tarz ayrımcılıklara maruz kaldığını, taksi, toplu taşıma ve lokantalara alınmadığını da paylaşımına ekledi.