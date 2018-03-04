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Görme engelli tiyatrocular turne hayali kuruyor

İzmir'de tiyatro eserlerini Braille alfabesiyle okuyarak sahne alan Görme Engelliler Tiyatro Topluluğu, oyunlarını, Türkiye'nin değişik kentlerinde de izleyicilerin beğenisine sunmak istiyor.

AA | 04.03.2018 - 06:27..
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Oyuncu Ebru Sağay'ın girişimiyle yaklaşık 9 ay önce bir araya gelen görme engelliler, bir alışveriş merkezinde, engellilerin sosyal hayatta daha fazla yer alması amacıyla düzenlenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında tiyatro eğitimi aldı.

Güzel konuşma, ses, diyafram, fonetik dersleri alan görme engelliler, 8 ay boyunca Braille alfabesine tercüme edilmiş Sophokles'in Antigone eserini çalıştı. Antigone'yi parmaklarıyla okuyarak seslendiren engelliler, provaların ardından, ocak ayında Karşıyaka'daki alışveriş merkezinin hazırladığı sahnede, yaklaşık bin kişinin önünde sahneye çıktı.

Görme engelli tiyatrocular turne hayali kuruyor

YENİ OYUNLARI "HALDUN TANER'İN TİMSAHI"

Grubu bir araya getiren oyuncu Sağay, ekibin sahnede, provalardaki gibi inanılmaz bir performans sergilediğini belirterek, yeni bir oyuna hazırlandıklarını söyledi.

Haldun Taner'in "Haldun Taner'in Timsahı" adlı eseri için okumalara başlayacaklarını dile getiren Sağay, "Bu oyunu, 15 Nisan'da sahneleyeceğiz. İlk oyunun geliriyle İzmir'de bozuk olan Braille alfabesi makinelerini tamir ettirdik. Yeni oyunun geliriyle de, belli başlı restoranlarda görme engelliler için Braille alfabeli menüler olması için çalışacağız. Daha sonra ilaç kutularına Braille ile bilgi yazılsın diye uğraşacağız. Ayrıca tiyatro yapmak isteyen görme engelliler için de bir kütüphane istiyoruz." diye konuştu

Yaptıkları işi Türkiye çapında büyütmek istediklerini ifade eden Sağay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce Türkiye'de görme engelliler tarafından yerel olarak tiyatro yapılmış ama kitlelere ulaşmamış. Ayrıca şu ana kadar yapılmış görme engelliler tiyatrosunda, ses kaydı üzerinden ezber yaptırmışlar. Ben bu şekilde oyunculuk yapıldığına inanmıyorum. Bizde kendileri okuyorlar ve sahneye koyuyorlar. Hayalimizden birisi, İzmir dışına çıkıp Türkiye turnesi yapmak, bunu çok istiyorlar."

Görme engelli tiyatrocular turne hayali kuruyor


TÜRKİYE TURNESİ HAYAL EDİYORUZ

Tiyatro topluluğunun oyuncularından görme engelli Mustafa Gençyılmaz ise parmaklarının, adeta gözleri olduğunu vurgulayarak, Braille alfabesinin de kendileri için büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Görme engellilere yönelik bir farkındalık yaratmak için oluşturdukları topluluğun sahneye koyduğu ilk oyunun ardından, olumlu geri dönüşler aldıklarını anlatan Gençyılmaz, "Bu grubun çalışmaları İzmir'i aşmalı ve Türkiye'yi kapsamalı. Bir turneye çıkmayı hayal ediyoruz. Hatta bunu okuma tiyatrosundan sonra normal oyun olarak da sahneleyebiliriz. Türkiye'de görme engellilerin düzenli bir tiyatro grubu hiç olmadı, bunu düzen içinde yürütmek bizim elimizde." ifadelerini kullandı.

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