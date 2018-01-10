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Görme engelli Türk Hollandaca türkü söylüyor

Anadolu bestelerini Hollandacaya uyarlayan Ozan Ömer Kadan, Hollandalıların gönlünü fethetti.

AA | 10.01.2018 - 11:51..
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Hollandaca bestelediği türkülerle gönülleri fetheden görme engelli Ozan Ömer Kadan, 4 yaşındayken annesini ve ardından görme yetisini kaybetmesine rağmen 32 yıldır sazıyla hayata tutunuyor.

Görme engelli Türk Hollandaca türkü söylüyor

HOLLANDALILARIN DA GÖNLÜNÜ KAZANDI

Kadan, Anadolu türkülerini kendi bestesiyle Hollandacaya uyarlayarak Türklerin yanı sıra Hollandalıların da gönlünü kazandı. Farklı etkinliklerde sahne alarak ünlenen ve Ozan ismini alan Kadan, gözlerini kaybettikten sonra faydalı şeyler yapmak istediğini, bunu hisseden babasının kendisine bir saz aldığını söyledi.

Hollandaca türkü söylüyor İZLE

DERS ALMADAN SAZ ÇALDI

Gösterdiği büyük bir azimle ders almadan saz çalmayı öğrenen Kadan, "Elektriklerim kesildi, ortalık karardı. Gözlerimi kaybettim ama bunun yanında bazı şeyleri kazandım. Bir gece saat üçte "Gelin Ayşe" türküsünü çalmaya başladım ve büyük bir heyecanla, baba bak "Gelin Ayşe'yi" çalıyorum diye bağırdım. Uykudan uyanmanın verdiği şaşkınlık ve birazda korku ile neye uğradığını şaşıran babam, bana öfkelenerek uyumamı istedi." dedi.

Görme engelli Türk Hollandaca türkü söylüyor

"İNSANLARI MUTLU ETMEK BENİ MUTLU EDİYOR"

Azmini yitirmeyerek sazını elinden bırakmayan Kadan, "İnsanları mutlu edebilmek beni de mutlu ediyor. Sahne aldığım etkinliklere toplu taşıma aracı ile kendi başıma gidiyorum. İki çocuğum var ama ben kendimi dört çocuk babası olarak görüyorum. Çünkü yayınladığım "İki Kültür Arasında" ve Türkiye'mi Özlüyorum" albümlerim de benim çocuklarım gibi." diye konuştu.

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