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Görme engelli uyuşturucu satıcısı yakalandı

İstanbul Pendik’te uyuşturucu sattığı belirlenen görme engelli bir şahıs ve arkadaşı üzerilerindeki extacy adıyla tabir edilen uyuşturucu maddeyle yakalandı.

İHA | 02.05.2018 - 15:42..
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Pendik Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede torbacılık yaptığı öne sürülen kişilerle ilgili gelen ihbarı değerlendirerek çalışmalara başladı.

Görme engelli uyuşturucu satıcısı yakalandı

İHBARLA YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda polis ekipleri Fevzi Çakmak Mahallesi Şevket Sabancı Mesleki Lisesi'nin çevresinde görme engelli olan Serhan İ. ve Mevlüt G. isimli kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Şüphelileri takip eden ekipler, görme engelli Serhan İ. ve Mevlüt G. suçüstü kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Görme engelli uyuşturucu satıcısı yakalandı VİDEO

Görme engelli uyuşturucu satıcısı yakalandı

GÖRME ENGELLİ TORBACI YAKALANDI

Pendik Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalanan görme engelli torbacının üzerinde bir miktar para ile birlikte extacy diye tabir edilen uyuşturucu madde çıktı. Üzerinden uyuşturucu madde çıkan görme engelli şahıs, sağlık raporunun ardından emniyete götürüldü. Emniyette sorgusu tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

“POLİSLER DOĞRU DİYORSA DOĞRUDUR AMA ARAŞTIRMALARI GEREKİYOR”

Adliyeye götürülmek için emniyetten çıkarıldığı sırada polis memurunun yardımıyla yürüyebilen görme engelli Serhan İ. suçunu inkar etti. Basın mensubunun soruları üzerine Serhan İ., “Polisler, devlet doğru diyorsa doğrudur belki ama önce araştırmaları gerekiyor. Uyuşturucu satan adamın üzerinde 25 TL ve sigara çıkar mı? Benim üzerimden hap çıkmadı. Devlet duysun, isyanım var, ben yüzde 100 görme engelliyim, yüzde 60 raporum var.” dedi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Pendik’te torbacılık yaparken yakalanan görme engelli Serhan İ. ve Mevlüt G. emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Görme engelli Serhan İ. ‘uyuşturucu ticareti yapmak suçundan’, Mevlüt G. ise ‘uyuşturucu madde ticaretine aracılık yapmak’ suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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