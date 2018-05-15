Görme engelliler artık daha rahat okuyabilecekler

Eğitim hayatlarını kolaylaştırmak için üretilen okuma yazma cihazları görme engelli olan öğrencilere verilmeye başlandı.

"BİR YIL İÇİNDE CİHAZLANDIRACAĞIZ"

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, "İzmir'den başladık ama Türkiye'deki bütün görme engelli öğrencilerimize bu cihazımızı dağıtacağız. 2 bin 150 tane belirlenmiş öğrencimiz var, bir yıl içinde cihazlandıracağız" dedi.

2 BİN 500 ÖĞRENCİYE DAĞITILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Turkcell iş birliğinde geliştirilen proje kapsamında Aşık Veysel Görme Engelliler Ortaokulu'nda teknoloji sınıfı açılması ve cihaz dağıtımı dolayısıyla tören düzenlendi.

Aşık Veysel Görme Engelliler Ortaokulu 5, 6 ve 7'inci sınıf öğrencilerine 50 cihazın dağıtıldığı proje çerçevesinde ülke çapında bir yıl içinde 2 bin 150 öğrenciye cihaz dağıtılacağı bildirildi.

"BÜTÜN ENGELLİLERE DAĞITACAĞIZ"

Celil Güngör, "Ders kitaplarını cihazlara ekledik. Kitabın yanı sıra altı tuşla not da alınabiliyor. O notları kaydedip saklayabiliyorlar. Üzerlerinde değişiklik yapabiliyorlar. Diledikleri yerde diledikleri zaman kullanabiliyorlar, hafif bir cihaz. Yazdıkları notları bilgisayara aktarabiliyorlar. Böylece öğretmenleri de yazdıklarını okuyabiliyor. İlk defa gören öğretmenler çocukların yazdıklarını okuyabiliyor. Aşık Veysel Görme Engelliler Okulu'ndaki öğrencilerimiz üzerinde daha önce bu cihazı denemiştik. İzmir'den başladık ama Türkiye'deki bütün görme engelli öğrencilerimize bu cihazımızı dağıtacağız. 2 bin 150 tane belirlenmiş öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizi bir yıl içinde cihazlandıracağız" dedi.



