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Görme engelliler askerlik başvurusu yaptı

Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği (GÖRBİR) Başkanı Erol Mutlu ve üyeleri, Nevşehir askerlik şubesine müracaat etti.

İHA | 30.01.2018 - 14:51..
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Nevşehir’de faaliyet gösteren Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği Başkanı Erol Mutlu ve dernek üyeleri, asker kıyafetleri giyerek Afrin’e gitmek için askerlik şubesine müracaatta bulundu.

Askerlik Şubesi Başkan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Serkan Yalçın tarafından karşılanan görme engelli vatandaşlar, "Bizler askere gitmek istiyoruz" dediler.

Görme engelliler askerlik başvurusu yaptı

"BİZ DE SİZİN YANINIZDAYIZ MESAJI VERMEK İÇİN ASKERLİK ŞUBESİNE GELMİŞ BULUNUYORUZ"

GÖRBİR Dernek Başkanı Erol Mutlu, burada yaptığı açıklamada, "Bizlerin gözleri görmüyor ama kalpleri görüyor, bunun için bizler de askere gitmek istiyoruz" dedi.

Mutlu, “Biliyorsunuz Türkiye’mizde sınır ötesi bir operasyonumuz var. Şimdi Mehmetçiklerimiz burada mücadele ediyorlar. Biz de görme engelliler olarak gözümüz görmüyor ama kalbimiz görüyor. Biz askerlerimize moral vermek için bizde sizin yanınızdayız mesajı vermek için askerlik şubesine gelmiş bulunuyoruz. Bizim de askere alınmamız, bizim de sınır ötesi operasyona katılmamız için komutanımızdan istiyoruz. Bunun için de asker elbiselerimizi giyerek askerlik şubesinde bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımıza selam, askerimize moral, Afrin’e devam” dedi. Askerlik Şubesi Başkan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Serkan Yalçın ise, “Bize bu moral desteği sağladığınız için çok teşekkür ederim. Taleplerinizi alacağız. İlgili birimlere ileteceğiz.” diye konuştu.

Görme engelliler askerlik başvurusu yaptı İZLE

"BURSEYA DAĞINA SANKİ BENDE MEHMETÇİKLERİMİZ İLE TIRMANIYORUM"

Askerlik için müracaatta bulunan İbrahim Taşçeker, "Ben askere gitmek istiyorum ve şehit olmaya hazırım." derken, görme engelli Mustafa Ertaş’ın ise konuşması duygulandırdı.

Ertaş, “Gözlerimden dolayı ben daha önce askerlik yapmamıştım ilk defa askerlik elbisesi giyiniyorum. Çok güzel oldu ve çok duygulandım. Operasyonlara katılan askerlerimizi destekliyoruz. Allah başarılarını artırsın. Ben buradayım ama aklım fikrim Afrin’de. Kendimi zaman zaman uçağın içerisinde, zaman zaman tankın içerisinde zaman zaman obüs toplarının başında kendimi hayal ediyorum. Burseya dağına sanki bende Mehmetçiklerimiz ile tırmanıyorum. Hayalimde PKK ile PYD ile çarpışıyorum. Allah ordumuzun yardımcısı olsun. Şehit olmak için varız. İnşallah şehitlik bizlere de nasip olur” şeklinde konuştu.

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