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Görme engellilere yol gösteren cihaz ürettiler

İki liseli genç kız görme engellilere yol tarif eden titreşimli cihaz geliştirdi. Bu cihaz sayesinde görme engelliler sesli komutla gidecekleri yeri rahatça bulabiliyor.

İHA | 29.04.2018 - 09:22..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Geleceğin Teknolojileri’ ana temasıyla gerçekleştirilen 7. Turkish Airlines Science Expo Bilim Festivalinde ürettikleri cihazı sergileyen Antalya’da eğitim gören Su Nalbant ve Sel Aykota, görme engelliler derneğini ziyaret etti.

Burada tanıştıkları görme engeliler sıkıntılarını dinleyen iki öğrenci, görme engelliler için yol tarifi yapan cihaz geliştirdi.

Önde engelleri algılayan sensörü bulunan cihaz, iki bileğe takılan titreşimli bileklik sayesinde, sağa sola veya sola döneceğini titreşimle söylüyor. Görme engelli kişi Google Maps uygulamasına sesli olarak gideceği adresi söylüyor. Cihaz da onu yönlendirerek gideceği adrese götürüyor.

GÖRME ENGELLİLER YÖN BULMADA ZORLANIYORLAR

Geliştirdikleri cihaz hakkında bilgi veren Sel Aykota, "Gün geçtikçe artmakta olan trafik ve sanayi faaliyetleriyle beraber görme engelliler yön bulmada daha da zorlanmaktadır. Okulumuzun Antalya Beyaz Baston Görmeyenler Derneği’nin yapmış olduğu gezi sonucunda Merve abla ile tanıştık. Merve abla projemiz konusunda bize ilham verdi. Günlük hayatta yaşadığı sıkıntılardan bize bahsetti. Bu sıkıntılar arasında kendi kendine hareket edememesi, trafikte arabaların onu görmezden gelmesi, bağımsız hareketini sağlayamaması yer almaktaydı. Biz de bu sebeple görmüş olduğunuz prototipi üretmeye karar verdik." dedi.

Görme engellilere yol gösteren cihaz ürettiler

MALİYETİ 120 LİRA

Cihazın diğer ortağı Su Nalbant, "Engelli gitmez istediği güzergahı Google Maps’e anlatıyor ve Google Maps bir güzergah çıkartıyor. Mesela gitmek istediği yer sağdaysa sağ bileklik titriyor, solda kalıyorsa sol bileklik titriyor. Sesli olarak söylüyor. Bu zaten Google Maps’ın kendi imkanlarından yararlanıyoruz. Ya sağ ya sol titriyor. Herhangi bir engele karşı ise ultrasonik sensör iki bilekliği titreştiriyor. Böylece titreşimler birbirine karışmıyor. Aynı zamanda bunun içine bir gps koyduk. Bilekliğin içine çipler yerleştirdik, bu çipler trafik lambasıyla iletişime geçiyor ve trafik lambası engelli için karşıdan karşıya geçerken yeşil yanıyor, arabalar için ise kırmızı yanıyor. Bu cihaz 2 bileklikten oluşuyor. Engeli gitmek istediği yeri Google Maps’e belirtiyor, bunu sesli bir şekilde yapıyor. Bu yaklaşık 120 lira. Normal görme engelli teknolojilerine baktığımızda en az 800 liradan başlıyor." şeklinde konuştu

Görme engellilere yol gösteren cihaz ürettiler

Görme engellilere yol gösteren cihaz ürettiler

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