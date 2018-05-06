Görmediği halde görenlere Kur'an öğretiyor

Evli ve bir çocuk annesi Kızıl (35), yedi yaşında halk dilinde tavuk karası olarak bilinen gece körlüğü rahatsızlığına yakalandı. Görme yetisi yavaş yavaş azalan Kızıl'ın dünyası 13 yıl önce tamamen karardı.

Kur'an-ı Kerim'i gözlerini kaybetmeden önce öğrenen Kızıl, unutmamak ve okuyabilmek için de Braille alfabesi kursuna gitti. Kur'an-ı Kerim aşkı engel tanımayan Kızıl, öğretici olabilmek için kurs almaya devam etti.

BRAİLLE İLE GÖRENLERE DE KUR'AN ÖĞRETTİ

İlk başlarda görme engellilere kurs veren Kızıl, kendisini zamanla ispatlayarak gören gözlere de Braille alfabesinden yararlanarak ders vermeye başladı. Kızıl, yaklaşık 8 aydır Abdulvahabigazi Mahallesi Molla Mehmet Cami'sinde 16-85 yaşlarındaki 30 kursiyere Kur'an-ı Kerim öğretiyor.



Sivas Belediyesinden tahsis edilen servisle her gün evinden alınan Kızıl, kursiyerlere günde 4 saat ders veriyor.



Kursiyerler Kur'an-ı Kerim okurken Kızıl da Braille alfabesiyle basılan Kur'an'dan takibini yapıyor.



Kızıl, görme yetisini tamamen kaybedince kursa gittiğini ve Kur'an'ı Kerim'i parmaklarıyla okumayı öğrendiğini anlattı.

"GÖRENLERİ OKUTMAK İSTEDİM"

Öğretici olabilmek için de kurs aldığını dile getiren Kızıl, şöyle devam etti:



"Bu işi yapabilirim dedim ve müftülükte sınava girdim. Tek görme engelli bendim ve onlarla yarıştım. 185 kişinin içinde dördüncü oldum. Amirlerim ilk başta görme engellileri okutmamı söyledi. Ben de görenleri okutmak istediğimi ve yapabileceğimi söyledim. Onlar da yardımcı oldular, şimdi de görenleri okutuyorum. Şimdiki talebelerimden de çok memnunum, hiçbir sıkıntımız olmadı. Korktuğum gibi olmadı. İlk başladığımda, onlar görüyor, ben görmüyorum, beni yadırgarlar mı diyordum. Şükürler olsun sıkıntı olmadı. Hiç zorlanmadım, onların da zorlanmadığını biliyorum."

Kursiyerlerin içinde Kur'an-ı Kerim bilenlerin de olduğunu belirten Kızıl, "Cüz'den başlayanlarımız, Kur'an'ı okuyup da ilerletmek isteyenler, tecvit öğrenmek isteyenler var. 5 kursiyerimiz de ilk kez Kur'an öğreniyor." dedi.

"16-85 YAŞ ARASI KURSİYERLERİM VAR"

Kızıl, belediyeden tahsis edilen araçla kursa geldiğini aktararak, "Haftada 18 saat ders işliyoruz. Kayıtlı 30 kursiyerimiz var. 16-85 yaşlarında kursiyerimlerim var. Gören kursiyerlere kurs vermek bunu da devam ettirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



Kursiyerlerden 77 yaşındaki Fadik Çınar da Kızıl'ın çok güzel Kur'an öğrettiğini ve öğretmenine güvendiğini söyledi.



Emine Kesmik ise Kızıl'dan çok memnun olduklarını dile getirerek, "Bana ses kaydedip veriyor, evde de çalışıyorum. Biz onunla daha iyi Kur'an okuyoruz. Çok memnunuz, gelecek yıl da burada kurs versin isteriz." şeklinde konuştu.