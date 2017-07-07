Görmez: 15 Temmuz'da yerimi tespit etmeye çalıştılar 

Bir dizi ziyaret ve açılışlara katılmak üzere Iğdır'da bulunan Görmez, burada yaptığı konuşmada birlik ve berberlik mesajı veren Görmez, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünün yaklaştığını hatırlattı.

"YERİMİ TESPİT ETMEYE ÇALIŞTILAR"

Girişimin sadece bir darbe teşebbüsü değil, bu coğrafyada oynanan oyunun son halkası olduğuna vurgu yapan Mehmet Görmez, şunları söyledi:

"O bütün mazlumların, mahrumların son umut kalesini yok etme teşebbüsüydü. Kim ne derse desin, o öyle bizim zaman zaman yaşadığımız bir darbe teşebbüsü değildi. Bir işgal, işgalin önünü açma teşebbüsüydü. İslam coğrafyasındaki bütün ümitleri söndürme teşebbüsüydü. O gece ben cep telefonu ile bütün cami imam ve müftülere ulaşmaya çalışıyordum. Salalar okumalarını istiyordum. Yerimi tespit etmeye çalıştıkları için cep telefonumu değiştirdim. O gece ben bir şeye daha şahit oldum; sadece siz ayakta değildiniz, vallahi size kalben bağlı olan bütün mazlumlar ayaktaydı, yeryüzündeki tüm Müslümanlar ayaktaydı. Camiler açıktı salalar okunuyordu ve herkes Türkiye için dua ediyordu. Bunu unutmamamız lazım, biz bu topraklarda yaşarken bütün bu kendi hesaplarımızı bir tarafa bırakarak bütün bu kardeşlerimizin hesabını da dikkate almak zorundayız."





ULUCAMİ'DE CUMA NAMAZI KILDIRDI

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez bugün de Ulu Camii'nin açılışını yaptı ve cuma namazı kıldırdı. Açılışta yaptığı konuşmada camilerin sadece namaz kılınan mekanlar olmadığını belirten Mehmet Görmez, şunları söyledi:

"Camiler birlik, bilgi, birlikte kalplerimizi birleştirdiğimiz, bizim özgürlük mekanlarımızdır. İstiklal Marşı'na camiyi, mabedi yerleştiren bir milletiz. Allah camilerimizi cemaatsiz bırakmasın. Cami yapmak önemli, asıl olan cemaat yapmak, asıl olan gençlerimizin camiye gelmesidir. Sabah namazında 3-4 sıra saf gençlerden oluşursa Iğdır’ın geleceği daha güzel olacaktır. Onun için cemaat diyoruz. Sevgili gençler kendinizi günde 5 defa Allah’la konuşmaktan Allah’la konuşarak yücelmekten mahrum bırakmayınız. Camilerimizi Allah ebediyete kadar cemaatsiz bırakmasın. Cemaatlerimizi ibadetsiz bırakmazsın."

Ermenistan'dan görülen 82 metre yüksekliğindeki 4 minaresi olan cami hakkında bilgi veren İl Müftüsü Cüneyt Kulaz, 12 milyon liraya mal olan camide aynı anda 4 bin kişinin namaz kılabileceğini söyledi. Camide ayrıca kapalı otopark, kurban kesim yeri, morg, müftülük hizmet binası, konferans salonu, Kuran kursu, tuvalet, dernek odası ve kütüphane bulunuyor.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez açılışın ardından cuma namazı kıldırdı.









