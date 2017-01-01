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Görmez'den Reina yorumu: Mabette yapılmasıyla farkı yok

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, saldırı ile ilgili; "Bu katliamın bir mabette yapılmasıyla eğlence yerinde yapılmasının farkı yoktur"

Haber Merkezi | 01.01.2017 - 10:10
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Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez İstanbul Ortaköy'de 'da bir eğlenme merkezine yapılan saldırıyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Görmez, şu ifadeleri kullandı:

"VAHŞETTİR, DEHŞETTİR, KATLİAMDIR"

"Yeni yılın ilk saatlerinde savunmasız insanlar üzerinde üzerine hunharca yapılan silahlı saldırı bütün milletimizi derinden yaralamıştır. Bu bir vahşettir, dehşettir, cinayettir ve katliamdır.

Bu insanlık dışı katliamın bir pazarda ve bir mabette yapılmasıyla eğlence yerinde yapılmasının bir farkı yoktur. Teröristlerin hedefi mekanlar değil,insandır,ülkedir,millettir,insanlıktır. Terör nerden, kimden ve kime gelirse gelsin asla kabul edilemez.

"TOPLUMU BÖLMEK VE KARŞI KARŞIYA GETİRMEK"

Bu gece yapılan bu terörü diğer olaylardan ayıran tek fark toplumda fitne oluşturarak yaşam biçimlerine göre toplumu bölmek ve karşı karşıya getirmektir.

Gün terörün her çeşidine karşı milletçe kenetlenme günüdür.

Hiçbir Müslüman vicdanın asla kabul etmeyeceği bu katliamı yapanları şiddetle telin ediyor, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum."

Görmez'den Reina yorumu: Mabette yapılmasıyla farkı yok

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