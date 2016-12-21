Şehri ziyaret eden Aylin Yücedağ, Skylife Dergisi'ne bir gezi yazısı hazırlayarak Washington'ı anlattı: İzlediğimiz filmler, hakkında haberlerde gördüklerimiz hemen hepimizin kafasında bir Washington, D.C. imajı yaratmıştır; siyasetçilerin ve ajanların kol gezdiği, karmaşık ilişkiler, skandallar ve komplo teorileriyle bezeli bir başkent.

Görünenin ötesindeki başkent Washington







BAMBAŞKA BİR YÜZ

Ben de Washington, D.C.’yi, namıdiğer dünya siyasetinin kalbini görmeden önce aynı önyargıya kapılmış, her tarafta yüksek beton binalar, önlerine bakarak yürüyen insanlar ve siyasetçileri koruyan güvenlik ordusunun barikat kurduğu yollar görmeyi beklemiştim. Ama gerçek D.C. bambaşka bir yüzle karşıladı beni.

DÜNYA SİYASETİNİN KALBİ

Kente adımımı ilk attığımda yüzüme çarpan mütevazılık ister istemez bana “Tarihe yön veren kararlar burada mı alınıyor?” sorusunu sorduruyor.

ABD Başkanı ve şehirdeki binlerce devlet görevlisi, her gün bu caddelerden kentin önemini size hiç hissettirmeden geçip gidiyor.



