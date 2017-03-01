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Van'da buz tutan şelaleye tırmandılar

Van'ın Muradiye ilçesinde Doğa Sporları Kulübü üyeleri buz tutan şelaleye tırmandı.

01.03.2017 - 10:56
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van

Van Muradiye'de Bendimahi Çayı üzerinde bulunan ve sıfırın altında 15 dereceye kadar düşen soğuk hava nedeniyle donan, bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte de kısmen akmaya başlayan Muradiye Şelalesi farklı bir güzelliğe bürünürken, heyecan ve adrenalin arayan dağcıların da uğrak mekanı oldu.

ŞELALEYE TIRMANDILAR

Vadi Doğa Sporları Külübü üyeleri de kısmen akmaya başlayan şelaleye tırmanış yaptı. 20 metre yükseklikteki şelaleye yapılan zorlu tırmanış, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Kulüp üyesi Ömer Demez, kısmen akan şelalede farklı bir deneyim yaşadıklarını, tüm doğa severleri Muradiye ilçesine beklediklerini ve bu heyecanı yaşamalarını istediklerini söyledi.

Van'da buz tutan şelaleye tırmandılar VİDEO

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