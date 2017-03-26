taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.383
USD
3,6078
EURO
3,8987
ALTIN
144,44
PETR
50,9500

Hollandalılar, Türkiye'den vazgeçmiyor

Türkiye ile krize rağmen Hollandalı turistler tatil için Antalya'nın Kemer İlçesi'ni tercih etti.

26.03.2017 - 12:29
  1. Haberler
  2. Seyahat

Hollandalı turistler Türkiye'nin güvenli olduğunu belirtirken, ülkelerine döndüklerinde bunu anlatacaklarını kaydetti. Türkiye ve Hollanda arasındaki diplomatik kriz rezervasyon iptallerine neden olsa da bazı Hollandalı turistler tatillerini Türkiye'de yapmaktan vazgeçmedi. Özellikle her yıl tatil için Kemer'e gelen Hollandalılar krizden etkilenmedi.

Hollandalılar, Türkiye'den vazgeçmiyor

"TEKRAR GELECEĞİZ"

Rotterdam'dan gelen emekli hemşire 63 yaşındaki Rina Van Zundert, 25'inci kez Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirtirken, "Öncelikle kendimizi burada çok güvende hissediyoruz. Türkiye'de olmak çok güzel. Gelecekte umut ediyoruz birçok Hollandalı dönüş yapacaktır buraya. Çünkü burası oldukça güvenli bir ülke. Ailemizle, çocuklarımızla tekrar buraya gelmeyi düşünüyoruz." dedi.

Hollandalılar, Türkiye'den vazgeçmiyor

"LONDRA'YA GİDECEKTİK"

Arkadaşı ila tatil için gelen ve gerginlikten dolayı tedirgin olduklarını anlatan Zundert, şöyle dedi: "Bu vesileyle tekrar acentemize gittik. Bize 'gidebilirsiniz, orası güvenli bir ülke' dediler. Yine de içimizde korku vardı. Buna rağmen geldik. Geldiğimize de çok iyi etmişiz. Buraya gelmemiş olsaydık ve hafta sonunu İngiltere'de geçirmek isteseydik, son olayları duyuyoruz orada da olabilirdik. Sonuçta hiçbir yerde insanlar güvende değil. Ama burada olmak çok daha güvenli ve çok daha memnunuz." Hollanda'dan arkadaşı ile gelen hemşire 49 yaşındaki Lidya Roks, Türkiye'ye 32'nci kez geldiğini, ülkelerinde döndüklerinde yaşadıklarını anlatacaklarını ve insanların Türkiye'ye korkusuzca geleceğini kaydetti.

Hollandalılar, Türkiye'den vazgeçmiyor

"GİTTİĞİMDE ANLATACAĞIM"

Hollanda'da 37 yıldır yaşayan ve eşi Bea Serdar ile birlikte Kemer'de tatile gelen Ahmet Serdar, birçok Hollandalı'nın başta Türkiye'ye gelmekte tereddüt ettiğini söyledi. Serdar, "Türkiye bizler için ucuz memleket. Ucuz ve her şey dahil olması nedeniyle gelmek istiyorlar fakat bu politika yüzünden bize zorluk çıkartırlar mı, çıkartmazlar mı konusunda tereddüt ediyorlar. Çünkü ne olduğunu bilmiyorlar. Geldim, gördüm, gittiğimde onlara zaten anlatacağım." dedi.

Hollandalılar, Türkiye'den vazgeçmiyor

"ZİYARETLERİNİ ETKİLEMEYECEĞİNİ SÖYLÜYORLAR"

Fame Residence Otel Kemer Genel Müdürü Yunus Can da sürekli gelen müşterileri olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "15 Mart'ta açılmamıza rağmen diğer misafirler haricinde 25 oda civarında Hollandalı misafirimiz var. Onlarla konuşmamızda bizlerin politika ile çok alakası olmadığını, tekrar ziyaret edeceklerini, onların kendi arasındaki problemlerin bizim turizm konumuza ya da ziyaretlerine etki etmeyeceğini söylüyorlar. Evet, bilinen bir kriz var ama bu umarız çok fazla zarar vermeden geçecektir. Rus turistlerden beklentimiz büyük. Bu yıl sayı olarak 1.5 milyon Rus turist bekleniyor. Umarız rahat verimli bir sezon geçer."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransa'dan İngiltere'ye Brexit çıkışı

Fransa'dan İngiltere'ye Brexit çıkışı

65
Bakan Kılıç'tan Gatasaray Genel Kurulu'na tepki

Bakan Kılıç'tan Gatasaray Genel Kurulu'na tepki

178
Türkiye'ye yeni göç dalgası

Türkiye'ye yeni göç dalgası

255
Cem Özdemir hayır oyu istedi

Cem Özdemir hayır oyu istedi

338
Rusya'da araç kullanırken canlı yayın yapan kız öldü

Rusya'da araç kullanırken canlı yayın yapan kız öldü

27
Bahçeli: Kıt imkânlarla bir mücadele yürütüyoruz

Bahçeli: Kıt imkânlarla bir mücadele yürütüyoruz

80
Murat Dalkılıç'tan ahlaksız mesajlar hakkında açıklama

Murat Dalkılıç'tan ahlaksız mesajlar hakkında açıklama

11