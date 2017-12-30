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İran'da bir valilik ele geçirildi bir belediye binası yandı

İran'da 'hayat pahalılığı' gerekçesiyle başlayan gösteriler, ABD'nin desteğiyle hükümet karşıtlığına dönüştü. Göstericiler bir valiliği ele geçirirken, Hüramabad belediye binasını da yaktılar.

İHA | 30.12.2017 - 23:31..
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İran'da bir valilik ele geçirildi bir belediye binası yandı

İran'da hükümet karşıtlığına dönüşen gösterilerde protestocular, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Başkan Trump'ın destek vermesinin ardından, Arak Valiliğini ele geçirdi.

BELEDİYE BİNASINI YAKTILAR

Ayrıca göstericiler Hüramabad şehrinde belediye binasını yaktı. Ülke genelinde internet bağlantısının rejim güçlerince kesildiği belirtiliyor.

İran'da bir valilik ele geçirildi bir belediye binası yandı VİDEO


İran'da bir valilik ele geçirildi bir belediye binası yandı

TRUMP TWİTTER'DAN DESTEKLEDİ

Trump Twitter'dan yaptığı açıklamasında, "Rejimin yolsuzluklarından ve ülkenin varlığını yurt dışında terörizme harcamasından bıkmış olan İran vatandaşlarının barışçıl protestolarıyla ilgili bilgiler geliyor. İran yönetimi, kendini ifade hakkı da dahil kendi halkının haklarına saygı göstermelidir. Dünya bu süreci izliyor." ifadelerini kullandı.

İran'da bir valilik ele geçirildi bir belediye binası yandı

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