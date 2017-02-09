Göttingen'de 2 terör şüphelisi gözaltına alındı

Alman polisi Göttingen kentinde 11 ve Kuzey Hessen'deki 1 eve yaklaşık 450 polis memurunun katıldığı geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

Operasyonda biri 27 yaşında Cezayir vatandaşı, diğeri 23 yaşında Nijerya vatandaşı olmak üzere iki kişi gözaltına alındı.

Operasyonda ayrıca üzerinde değişiklik yapılmış silahlar ve cephane ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin uzun süredir aileleriyle Göttingen'de ikamet ettikleri ve Selefi çevrelerde aktif oldukları belirtiliyor.

Göttingen Emniyet Teşkilatı Müdürü Uwe Lührig somut bir saldırı hazırlığı bilgisinin son günlerde yoğunlaştığını ve hızlı bir operasyonu gerekli hale getirdiğini söyledi. Lührig saldırının her an gerçekleşme olasılığının olduğunu belirtti. Şüphelilerin ne gibi bir saldırı planı içinde oldukları açıklanmadı.