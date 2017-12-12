Göynük'te heyelan etkili oldu

Göynük Himmetoğlu köyünde kar sularının erimesi sonucu dün gece toprak kayması meydana geldi. Heyelan, bölgede yeni yapılan bir termik santralin üretim alanının yakınında bulunan köydeki, kamulaştırılmamış alanda oldu.

CAN KAYBI YOK

Heyelanda, Sadık Kaya'ya ait tek katlı ev yan yatarak kullanılamaz hale geldi. Köyde bulunan 4 evde de büyük çapta oluştu.

Evlerde oturanların kısa sürede dışarı çıkması nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmazken, Göynük Kaymakamlığı ve AFAD ekipleri tarafından yapılan incelemede evlere oturanların tahliye edilmesine karar verildi.

ELEKTRİK BAĞLANTISI KOPTU

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri de elektrik bağlantısı kopan köye farklı hatlardan enerji sağlamak için çalışma yaptı. Köyün içerisindeki yollarda da toprak kaymaları oldu. Köyün bulunduğu zeminde ufak çaplı kaymalar devam ederken, hafif hasar gören evlerin sahipleri, eşyalarını taşıdı.





























