Göz tansiyonu nedir

Doğuştan olabildiği gibi erken çocukluk dönemlerinde de karşılaşılmaktadır. Ancak daha sıklıkla 40 yaş üzerinde görülmektedir.

Bu nedenle 40 yaş üzerinde her insanın yılda bir kere göz tansiyonu açısından tarama muayenesi olmasında fayda vardır. Ailesinde göz tansiyonu olan bireylerde risk artmaktadır. Bu hastalar daha sık olarak kontrollerini yaptırmalıdırlar.

ANLIK DEĞİŞEBİLİR

Göz tansiyonu aynı kol tansiyonunda olduğu gibi saatler içinde farklılıklar gösterebilmektedir. Hatta bazı hastalarda göz tansiyon ölçümleri normal çıksa bile mevcut tansiyon görme sinirine zarar verebilecek durumda olabilmektedir.

SİNSİ BİR HASTALIKTIR

Göz tansiyonu sinsi bir hastalıktır. Özellikle bakılmaz ise kolayca gözden kaçabilmektedir. Geç tanı konulduğunda geri dönüşü olmayan körlüklerin başlarında gelmektedir. Dünyadaki körlük nedenlerinin içinde ikinci sırada gelmektedir.

ERKEN TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİDİR

Göz tansiyonunda birincil tedavi ilaç tedavisidir, genellikle göz damlaları kullanılır. Hastalığın ilerlemesi durumunda ağızdan göz tansiyonu düşürücü ilaçlar veya damar yolundan özel sıvılar verilebilir.

Göz damlaları ile ya göz içi sıvısının üretimi azaltılır ya da dışarı atılması kolaylaştırılır veya her ikisi birden yapılır. Eğer ilaç tedavisi yetersiz geliyorsa o zaman lazer uygulamaları ve en sonunda operasyon seçeneği değerlendirilir.