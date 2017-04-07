Gözaltına alınan HDP'li vekil yine serbest kaldı

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Batman Cumhuriyet Bşasavcılığının hakkında yürüttüğü bir soruşturma kapsamında sabah saat 09.00 sıralarında evine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye götürüldü.
NEDEN GÖZALTINA ALINDI
HDP'nin diğer Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, hakkında yürütülen toplantı ve gösteri yasasına muhalefet soruşturması nedeniyle gözaltına alınıp adliyeye götürüldüğünü söyledi.
İFADE VERDİ, SERBEST BIRAKTILAR
HDP'li vekilin gözaltına alınması, haber sitelerinde son dakika olarak geçti. Ancak, haberler okunmadan HDP'li vekilin serbest kaldığı bildirildi.