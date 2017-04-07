Gözaltına alınan HDP'li vekil yine serbest kaldı

Pentagon Suriye rejimine ait bir hava üssüne 50'den fazla Tomahawk füzesi fırlattığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a canlı yayında neden yelek giydiği soruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan neden yelek giydiğini açıkladı

ABD Suriye'ye Akdeniz'den düzenlediği operasyonla 59 Tomahawk füzesi gönderdi. Rejim tarafından kayıplar olduğu açıklandı.

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Donald Trump'tan Suriye açıklaması

ABD Başkanı Trump, Pentagon'un Suriye rejimini vurduğunu bildirmesinin ardından konuyla ilgili bir basına açıklama yaptı.