Gözaltına alınan Suudi prenslerden otelde keyifli pozlar

Suudi Arabistan'da Kral Salman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Salman, Yolsuzluklara Karşı Mücadele Komisyonu kurarak 4 Kasım gecesi onlarca eski prens ve bakanı gözaltına almıştı.

Gözaltındaki Suudi prensleri otelin lobisinde yatırdılar

BİRLİKTE POZ VERİP PAYLAŞTILAR

Operasyonun üstünden 4 gün geçtikten sonra prens, bakan ve iş adamlarından bir görüntü daha sosyal medyaya düştü.

BODRUM'UN MÜDAVİMİ PRENS DE KAREDE

Suudi Arabistan’ın en büyük medya patronu olan ve Bodrum'u harcamalarıyla adeta ihya eden Prens Valid bin Talal de aynı karedeydi.