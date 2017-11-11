taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.949
USD
3,8639
EURO
4,5097
ALTIN
158,49
PETR
63,6400

Gözaltına alınan Suudi prenslerden otelde keyifli pozlar

Suudi Arabistan'da gözaltına alınan prensler ve iş adamları, tutuldukları otelde çektikleri fotoğrafı paylaştı.

11.11.2017 - 02:24
  1. Haberler
  2. Dünya
Gözaltına alınan Suudi prenslerden otelde keyifli pozlar

Suudi Arabistan'da Kral Salman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Salman, Yolsuzluklara Karşı Mücadele Komisyonu kurarak 4 Kasım gecesi onlarca eski prens ve bakanı gözaltına almıştı.

Gözaltındaki Suudi prensleri otelin lobisinde yatırdılar

BİRLİKTE POZ VERİP PAYLAŞTILAR

Operasyonun üstünden 4 gün geçtikten sonra prens, bakan ve iş adamlarından bir görüntü daha sosyal medyaya düştü.

Gözaltına alınan Suudi prenslerden otelde keyifli pozlar

BODRUM'UN MÜDAVİMİ PRENS DE KAREDE

Suudi Arabistan’ın en büyük medya patronu olan ve Bodrum'u harcamalarıyla adeta ihya eden Prens Valid bin Talal de aynı karedeydi.

Gözaltına alınan Suudi prenslerden otelde keyifli pozlar

Gözaltına alınan Suudi prenslerden otelde keyifli pozlar

İlginizi Çekebilir
2 yılda 358 hayvanı katletti
İngiliz polisi, son 2 yılda çoğunluğu kedilerden oluşan 358 hayvanı öldüren kişiyi arıyor.
Almanya'da cami açılışı
Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Beeck kasabasında, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı Yeni Cami, törenle ibadete açıldı.
Libya açıklarında 50 göçmen müdahale sonucu boğuldu
Deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmaya çalışan 50 göçmen, Libya Sahil Muhafızları'nın şiddet kullanarak müdahale etmesi sonucu boğularak öldü
Başbakan Yıldırım'dan ABD'de açıklamalar
Başbakan Binali Yıldırım, Washington'daki temasları hakkında bilgi verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Apple'dan iPhone X itirafı

Apple'dan iPhone X itirafı

11
DHKP-C memur yapılanmasının Türkiye sorumlusu yakalandı

DHKP-C memur yapılanmasının Türkiye sorumlusu yakalandı

36
Almanya'da cami açılışı

Almanya'da cami açılışı

6
Gözaltına alınan Suudi prenslerden otelde keyifli pozlar

Gözaltına alınan Suudi prenslerden otelde keyifli pozlar

18
Apple'dan iPhone X itirafı

Apple'dan iPhone X itirafı

8
2 yılda 358 hayvanı katletti

2 yılda 358 hayvanı katletti

8
İsveç İtalya'yı Johansson ile devirdi

İsveç İtalya'yı Johansson ile devirdi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM