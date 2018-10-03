Gözaltına alınan sürücü: Oğlumun bir yıl ömrü kaldı

Marmaris'te dün saat 22.00 sıralarında, 155 Polis İmdat ihbar hattına bir kişinin çevreye tabanca ile ateş ederek, tehlikeli araç kullandığı ihbarı yapıldı.

Mobese kameralarını inceleyen polis, ihbar edilen 33 TK 504 plakalı minibüsün, İçmeler Mahallesi'nden Marmaris yönüne ilerlediğini tespit edip, gidebileceği noktalarda önlem aldı.

ELİNDE TABANCASIYLA POLİSİ BEKLEDİ

Yunus ekipleri de motosikletlerle minibüsün peşine düştü ve yolda yakaladı. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan minibüsün sürücüsü T.K., izini kaybettirmek için bir süre süratle yoluna devam etti. Ancak, polisler takibi bırakmadı ve T.K., yol kenarında durup, elinde tabancası ile beklemeye başladı.

TABANCAYI BIRAKIP AĞLADI

Polis ekipleri, T.K.'den elindeki tabancayı bırakıp, teslim olmasını istedi, 'Aksi takdirde ateş etmek zorunda kalacağız.' uyarısında bulundu. Bunun üzerine T.K., tabancasını minibüsünün kapısındaki göze koyup, teslim olmak için polislere doğru elleri havada yürüdü.

Bir süre bu halde yürüyen T.K., daha sonra kaldırıma oturup, "Oğlum ölüyor."diyerek, ağlamaya başladı.

Marmaris Sanayi Sitesi'nde oto tamircisi olduğu belirlenen T.K.'nin minibüsünde yapılan aramada, şarjöründe 5 mermi olan, 7,65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 4 mermi kovanı bulundu. Tabancaya incelenmek üzere el konuldu.

BİN 150 LİRA CEZA ALDI

Polis ekipleri tarafından sakinleştirilen T.K.'nin yapılan kontrolünde 1,49 promil alkollü olduğu belirlendi.

Ehliyetine el konulan T.K.'ye 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'alkollü araç kullanmak'tan 1150 lira para cezası kesildi. Muayenesiz olduğu belirlenen minibüse de el konuldu, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

"ÇOCUĞUMUN BİR YIL ÖMRÜNÜN KALDIĞINI SÖYLEDİLER"

Oğlu Tayfun K.'nin (21) kas erimesi hastası olduğunu belirten T.K., "Allah, kas hastası olan tüm hastalara acil şifa versin. Götürdüğüm doktor benden 600 lira para aldı ve hiçbir şey yapmadan gönderdi. Cebinde paran var mı diye soran olmadı. Çocuğumun bir yıl ömrü kaldığını söylediler. Çok bunaldım, dayanacak gücüm kalmadı." dedi

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınıp, Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne getirilen T.K., sürekli olarak "Oğlum" diyerek gözyaşı döktü.

T.K., emniyetteki işlemlerinin ardından ardından, savcının talimatıyla polis gözetiminde evine götürülüp, serbest bırakıldı.

T.K.'nin eşinin de 5 yıldır meme kanseri nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.