Gözaltına alınan terör şüphelilerinin 2'si tutuklandı

Kars Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
4 KİŞİ SERBEST KALDI
Kars'ın yanı sıra Ankara, Iğdır ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.