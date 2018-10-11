Gözaltına alınan terör şüphelilerinin 2'si tutuklandı

Bosna Hersek beraberliği sonrası takımı beğendiğini söyleyen Lucescu, Rusya maçında kazanmak için sahada olacaklarını söyledi.

Lucescu: Cengiz ve Hakan gol atmalı

Kars merkezli dört ilde, 6-7 Ekim olaylarının yıl dönümü öncesi terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

5

Stephen Hawking'in son makalesi: Kara delikteki bilgiler

Mart ayında 76 yaşında ölen İngiliz fizik profesörünün, 'Kara deliğe düşen cisimlerin fiziksel bilgisine ne olur?' sorusuna yanıt aradığı 'bilgi paradoksuyla' ilgili son bilimsel makale yayımlandı.