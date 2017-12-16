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Gözaltına alınan terörist intihar etti

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yapılan yol denetiminde yakalanan PKK üyesi 24 yaşındaki M.A., işlemleri için götürüldüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının 3’üncü katından atlayıp intihar etti.

DHA | 16.12.2017 - 11:06..
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Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Güney Karakolu ekipleri, dün yaptıkları yol uygulamasında doğu illerinden gelen bir yolcu otobüsünü durdurdu.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Yapılan GBT sorgusunda A.T. adına sahte kimlik taşıyan ve gerçek kimliği M.A. olduğu tespit edilen şüphelinin ‘terör örgütü üyeliği’ suçundan arandığı belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., savcılıkta ifade verdi. M.A.’nın daha sonra Alanya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerine teslim edilmesi kararlaştırıldı.

Gözaltına alınan terörist intihar etti

PENCEREDEN ATLADI

M.A. adliyeden Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada işlemleri süren M.A., Emniyet Müdürlüğü binasının 3’üncü katındaki pencereden atladı.

Ağır yaralanan M.A. çağrılan ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne oradan Alanya’daki özel bir hastaneye sevk edildi. M.A. hastanede öldü. M.A.’nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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