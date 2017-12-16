Gözaltına alınan terörist intihar etti

Giresun'da 3 gündür yaylada kaldığını belirten bir terörist, önüne çıkan kar temizleme makinasinin operatörüne teslim oldu.

Giresun'da bir terörist iş makinesinin operatörüne teslim oldu

Sığınmacı krizinin Avrupa'da giderek büyüyeceğini belirten Yunanistan Başbakanı Çipras, AB'nin Türkiye ile olan iş birliğinin artması gerektiğini vurguladı.

2017'nin Nisan ayında Çinli bir konsorsiyum olan Sino-Europe Investment Management Changxing'e satılan Milan, finansal krizi hala aşamadı.

Irak güzellik yarışmasının galibi Sarah Idan'nın, ABD’de düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda İsrail güzeli Adar Gandelsman ile çektirdiği fotoğraf tepkiye neden oldu.

İsrail'in Filistin'de Kudüs kararını protesto edenlere yaptığı saldırıda şehit olanlardan birisi de 29 yaşındaki İbrahim Ebu Süreyya'ydı.

Kudüs yolunda gazi olan Ebu Süreyya dün de şehit oldu

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Ebru Gündeş'in Reza Zarrab kaygısı Meclis gündeminde

Ebru Gündeş'in Reza Zarrab'a güvenmediği ve bu yönde bazı yetkililere bilgi verdiği iddiası CHP tarafından Meclis gündemine taşındı.