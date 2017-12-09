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Gözaltındaki şüpheli kelepçili halde kaçtı

Gaziantep'te gözaltına alınan Hakan A., hastanede sağlık kontrolünden geçirilip emniyete götürülürken, bir fırsatını bulup, kelepçeli halde kaçtı.

DHA | 09.12.2017 - 23:03..
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Akşam saatlerinde Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda, neden gözaltına alındığı henüz öğrenilemeyen, Bursalı olduğu belirtilen 23 yaşındaki Hakan A., hastanede sağılık kontrolünden geçirildikten sonra kelepçelenip, araca bindirilirken, bir fırsatını bulup, polisin elinden kaçtı.

Gözaltındaki şüpheli kelepçili halde kaçtı

ARA SOKAKLARDA İZİNİ KAYBETTİRDİ

Polislerin peşinden koştuğu Hakan A., ara sokaklara girip, izini kaybettirdi. Bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Ancak, tüm aramalara karşın Hakan A., bulunamadı.

Gözaltındaki şüpheli kelepçili halde kaçtı

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