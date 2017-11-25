Gözaltındaki Suudi Prens'in ortağı olduğu oteller satılık

Suudi Arabistan'daki tutuklama dalgasında, yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan dünyanın sayılı zenginlerinden Suudi Prens Talal'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un sahilinde, oteller ve iş merkezlerinin bulunduğu bölgede yer alan, ortağı olduğu beş yıldızlı "Four Seasons" ve "Movenpick" otelleri satışa çıkarıldı.

"SATIŞ KARARI TUTUKLAMALARDAN ÖNCE ALINDI"

Lübnan Otelcilik Sendikası başkanı Vadih Kenan, AA muhabirine konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gözaltına alınan Prens Talal'in sahibi olduğu Suudi Arabistan merkezli Kingdom Holding'in adı geçen otellerin ortağı olduğunu doğruladı.

Kenan, otellerin satılma kararının Suudi Arabistan'daki tutuklamalarla ilgisinin bulunmadığını, kararın Prens Talal'ın tutuklanmasından önce alındığını aktardı.

BİR BANKA OTELLERİ SATIN ALMAK İSTEMİŞTİ

İsminin açıklanmasını istemeyen Lübnanlı üst düzey bir banka yetkilisi ise, Lübnanlı bir bankanın otelleri satın almak için Prens Talal ile uzun süre önce iletişime geçtiğini ve Beyrut'un en değerli bölgesinde yer alan 300 odalı Four Seasons oteli için değerinin altında olan 150 milyon dolar fiyat verdiğini söyledi.

Yetkili, otellerin satışının kısa süre içinde tamamlanmasını beklediklerini ve sonucun kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.