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Gözde et yürümesi nedir

Toplum içinde daha yaygın ismiyle “kuş kanadı” ya da “gözde et” olarak bilinen gözde et yürümesi (pterjium) ülkemizde çok sık görülen bir rahatsızlıktır.

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Özellikle güneşi bol, kuru iklimlerde yaşayanlarda ve açık havada çalışanlarda görülen bu rahatsızlık, gözlerde kızarıklık, yabancı cisim hissi, yanma, kaşınma ve görmede azalmaya neden olur.

Ayrıca, polen, kum, sigara dumanı ve rüzgara fazla maruz kalanlarda sıklıkla görülen bu sorunda genetik yatkınlık da etkili olur.

Gözde et yürümesi nedir

TEDAVİSİ

Bu hastalık için yapılacak olan tedaviler direkt olarak göz içerisinde büyümüş ya da büyümekte olan etin büyüklüğüne bakılarak yapılmaktadır.

Kişide estetik bir sorun olarak görülmeyen bu rahatsızlık için net olarak teşhis konulduktan sonra ilaç tedavileri yapılır.

Genellikle göz damlası ve buna benzer ilaçlarda gözde et büyümesi tedavi edilir. Eğer gözde et büyümesi önlenemiyorsa ve belli bir büyüklüğe ulaşmışsa cerrahi operasyonlara ihtiyaç duyulabilir.

Cerrahi operasyondan sonra rahatsızlığın tekrarlama ihtimali bulunmaktadır. Bunun için gözlerin, güneş gözlüğü ve şapka ile güneş ışıklarından, rüzgardan ve tozdan korunması gerekir.

Gözde et yürümesi nedir

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