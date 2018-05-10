Gözler 5 aylık hamile Şükran Ovalı'nın karnında

Milli futbolcu Caner Erkin ve eşi ünlü oyuncu Şükran Ovalı, Avrupa Yakası'nda kahvaltı yapmak için gittikleri mekanda görüldü. 5 aylık hamile olan Ovalı'nın karnı, "Bebek göründü" dedirtti.





"KIZIN ADI; MİHRAN OLACAK"

Kızına Mihran adını koyacak olan çift anlamı ise şöyle açıkladı;

"Pakistan’da İndus Nehri’ne İslam yazarlarının verdiği bir isim. Bazı tarih kitaplarında da güneşin hazinesi olarak geçiyor. Bir de Mihran, Şükran uyumlu oldu"

Caner Erkin ise, "Kız babalarının şanslı olduğu söylenir" diyen muhabirlere, "Şükran’la olduğum için zaten şanslıyım. O duyguyuda tadınca anlayacağım, henüz bilmiyorum" sözcüklerini kullandı.