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Gözleri kapalı çelik dişlerin arasından atlayan adam

İngiltere'nin Birmingham şehrinde gözleri kapalı adam ilginç bir gösteriye imza attı.

10.10.2017 - 17:37
  1. Haberler
  2. Dünya

Akrobasi göstericisi olarak bilinen Liam Collins, İngiltere'nin Birmingham şehrinde korkutucu bir gösteri gerçekleştirdi.

Gözleri kapalı çelik dişlerin arasından atlayan adam

Gözleri kapalı çelik dişlerin arasından atlayan adam İZLE

KESKİN VE ÇELİK DİŞLERİN ARASINDAN ATLADI

Sokak gösterisi için önce gözlerini bağlayan Collins, ardından keskin ve çelik dişlerin arasından atlayarak izleyenlerini şaşırttı.

Gözleri kapalı çelik dişlerin arasından atlayan adam

ARDINDAN ATEŞİN İÇİNDEN GEÇTİ

Çelik dişlerin arasından geçtikten hemen sonra ise ateş çemberinin içerisinden geçti. İzleyenler gördükleri karşısında şaşırsa da Collins'i tebrik etti.

Gözleri kapalı çelik dişlerin arasından atlayan adam

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