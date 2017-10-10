Akrobasi göstericisi olarak bilinen Liam Collins, İngiltere'nin Birmingham şehrinde korkutucu bir gösteri gerçekleştirdi.
Gözleri kapalı çelik dişlerin arasından atlayan adam İZLE
KESKİN VE ÇELİK DİŞLERİN ARASINDAN ATLADI
Sokak gösterisi için önce gözlerini bağlayan Collins, ardından keskin ve çelik dişlerin arasından atlayarak izleyenlerini şaşırttı.
ARDINDAN ATEŞİN İÇİNDEN GEÇTİ
Çelik dişlerin arasından geçtikten hemen sonra ise ateş çemberinin içerisinden geçti. İzleyenler gördükleri karşısında şaşırsa da Collins'i tebrik etti.