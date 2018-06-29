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Gözlerini yıldızlara çevir: Beyaz Muhafız

Mihail Bulgakov'un yarı otobiyografik ilk romanı Beyaz Muhafız ile iç savaşın ortasında bulunan Turbin ailesinin hayatına tanıklık edeceksiniz…

Özel İçerik | 29.06.2018 - 13:38..
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beyaz muhafız

Tolstoy'un Savaş ve Barış'ı ile benzerlikler taşıyan, Bulgakov'un bu romanı, bir ailenin hayatı üzerinden o dönemin toplumunu derinlemesine ele alan bir Rus klasiği.

Gözlerini yıldızlara çevir: Beyaz Muhafız

(Mihayl Afanasyeviç Bulgakov)

BEYAZ MUHAFIZ

1918 ile 1923 yılları arasında Ukrayna'da patlak veren iç savaş 15 milyon Rus'un hayatına mal olur. Bulgakov, Turbinler’in yaşadığı kişisel kayıp ve etraflarını çevreleyen sosyal karmaşa ekseninde devrimin; sosyal, ahlâki ve siyasi yaşamda ortaya çıkan belirsizliklerin meydana getirdiği varoluşsal krizlerin harikulade bir portresini ortaya koyar. Yüzyılın başında Rusya'daki hayatı paramparça etmiş acımasızlıkla okuyucuyu yüzleştirirken, öte yandan yok olma tehdidi ile karşı karşıya kalan Turbinler’in insanlıklarını korumak için kullandıkları sıra dışı yöntemleri de gözler önüne serer.

"Her şey bir gün sona erecek: çekilen çileler, yaşanan acılar, kan, açlık ve ölümcül hastalıklar. Kılıç da bir gün bu dünyadan yok olup gidecek fakat varlığımızın ve eylemlerimizin gölgesi yeryüzünden silindikten sonra bile yıldızlar aynen kalacak. Bunu bilmeyen tek bir insan bile yoktur. O halde, neden gözlerimizi o yıldızlara çevirmiyoruz? Neden?"

Gözlerini yıldızlara çevir: Beyaz Muhafız

Beyaz Muhafız

Mihayl Afanasyeviç Bulgakov

Maya Kitap

S.: 368

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