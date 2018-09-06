Gözlüğü ve şapkası otomobilin camında kaldı

Orhangazi ilçesinde, saat 18.30 sıralarında, Bursa-Yalova yolunda, İznik lambaları yakınlarında, ışık ihlali yaptığı ileri sürülen Ali N. idaresindeki 54 TY 614 plakalı otomobil, ana yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen Hüseyin Kuşlu (66) isimli vatandaşa çarptı.
Çarpmanın şiddeti ile savrulan yaşlı adam yaklaşık 20 metre savrulup refüje düştü. Hüseyin Kuşlu ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Hüseyin Kuşlu tedavi gördüğü Orhangazi Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
ŞAPKASI VE GÖZLÜĞÜ CAMDA TAKILI KALDI
Otomobil sürücüsü Ali N. gözaltına alınırken, Hüseyin Kuşlu’nun şapkası ile gözlüğünün otomobilin kırılan camının arasına sıkıştığı görüldü.
KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ İDDİASI
Kazaya şahit olan vatandaşlar, otomobilin kırmızı ışıkta geçtiğini ileri sürdü. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.