Gözlüğü ve şapkası otomobilin camında kaldı

1 Havada tulum keyfi 46. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilen yamaç paraşütü etkinliğinde havada tulum çaldılar.

2 Şiddetli yağışlar yolları dere yatağına çevirdi Karabük ve Safranbolu’da gece yarısı aniden bastıran ve 15 dakika etkili olan yağışlar sonrası yollar adeta dere yatağına döndü.

3 YÖK'ten hukuk eğitiminin 5 yıla çıkarılması açıklaması Yükseköğretim Kurulundan, hukuk fakültesi mezunları için, ilgili paydaşların da içinde bulunduğu bir süreçle meslek icra sınavının getirilmesinde yarar görüldüğü bildirildi.

4 Kamu kurumlarındaki makam araçlarında tasarruf dönemi Bakan Albayrak talimat verdi; kamu kurumlarında kullanılan makam araçlarının sayısında ve sınıflarında tasarrufa gidilecek.

5 T625 Genel Maksat Helikopteri ilk uçuşunu gerçekleştirdi Tamamen milli kaynaklarla üretilen helikopter, 2021'de seri üretime geçirilecek.

6 Başarı bursu temel bilimlere ilgiyi artırdı YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, "Temel bilimler programlarına ilişkin YÖK'ün başarı bursu uygulaması ile birlikte bu programların tercih edilme oranları da arttı." dedi.