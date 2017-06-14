taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.728
USD
3,5129
EURO
3,9378
ALTIN
142,96
PETR
48,2400

Göztepe'de Yılmaz Vural dönemi sona erdi

Göztepe'yi 14 yıl sonra Süper Lig'e çıkaran Yılmaz Vural, İzmir ekibiyle yollarını ayırdı.

14.06.2017 - 14:48
  1. Haberler
  2. Spor
Göztepe'de Yılmaz Vural dönemi sona erdi

Normal sezonun bitimine 9 hafta kala başına geçtiği Göztepe'yi önce Play Off'a, ardından Süper Lig'e çıkaran tecrübeli çalıştırıcı Yılmaz Vural ile yönetim arasında bir haftadır süren görüşmede anlaşma sağlanamadı.

Göztepe'de Yılmaz Vural dönemi sona erdi

"GÖZTEPE'YE SORUN"

Ensonhaber'e konuşan Yılmaz Vural; "Ben iş alanım, iş veren değilim. Göztepe'yi ararsanız neden böyle bir karar aldıklarını öğrenebilirsiniz. Profesyonel hayatta böyle kararlar alınır ama ben bu konu hakkında bir şey söylemek istemiyorum." dedi.

Göztepe'de Yılmaz Vural dönemi sona erdi

TARAFTARLAR KALSIN DEDİ

Bu arada sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyada, görev yaptığı 12 maçta 7 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan görevi sürdürmesi gerektiği yolunda paylaşımlarda bulundu.

İlginizi Çekebilir
Tunay Torun Başakşehir'de
Başakşehir, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Tunay Torun'u 3 yıllığına renklerine bağladı.
Fenerbahçe’ye gol atan sarı-lacivertli oluyor
Sarı-Lacivertliler'in transfer kıstaslarından biri, oyuncunun Fenerbahçe'ye gol atması.
Valbuena: Buraya güneşlenmeye gelmedim
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena, İstanbul'da geçirdiği iki günde yaşadıklarını ve transfer hikayesini anlattı.
Galatasaray'ın yeni sağ beki Juanfran
Sabri Sarıoğlu ile yollarının ayıran Galatasaray, sağ beke Deportivo'dan Juanfran'ı transfer edecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kırmızı fularlı teröristin ailesi Kobani'de

Kırmızı fularlı teröristin ailesi Kobani'de

420
Londra'daki yangın söndürülemiyor

Londra'daki yangın söndürülemiyor

115
Londra'da 24 katlı binada yangın

Londra'da 24 katlı binada yangın

61
FARC anlaşma şartlarını yerine getiriyor

FARC anlaşma şartlarını yerine getiriyor

61
Katar Petrol'den Shell ile LNG anlaşması

Katar Petrol'den Shell ile LNG anlaşması

26
Göztepe'de Yılmaz Vural dönemi sona erdi

Göztepe'de Yılmaz Vural dönemi sona erdi

56
ABD: Afganistan'da yeni strateji ortaya koymalıyız

ABD: Afganistan'da yeni strateji ortaya koymalıyız

73
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM