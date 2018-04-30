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Gözü kaşımak ve ovuşturmak korneaya zarar verebilir

Kornea dokusunun incelerek yapısal bütünlüğünün bozulması sonucu gelişen keratokonüs, göz sağlığını tehdit ediyor. Bu hastalığı ise daha çok göz kaşımak ve ovuşturmak tetikliyor.

Haber Merkezi | 30.04.2018 - 10:36..
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  2. Sağlık

Kornea dokusunun incelerek yapısal bütünlüğünün bozulması sonucu gelişen keratokonüs, göz sağlığını tehdit ediyor. Hastalığın başlayıp gelişmesinde göz ovuşturmanın ve kaşımanın etkili olabileceği belirtilirken, genetik faktörler ise riski yaklaşık 10 kat artırıyor.

YENİ ALDIĞINIZ GÖZLÜĞÜNÜZ KISA SÜREDE ETKİSİZ KALIYORSA

İlk belirti ve bulgularını 16-24 yaş aralığında veren hastalığın nedeni tam olarak bilinmiyor. Bu hastalıkta, saydam kornea dokusu düzensiz bir koni şeklinde öne doğru bombeleşir. Keratokonüs tanısı alan veya şüphesi olan hastalar; hastalığın ilerlemesine neden olan göz ovuşturma ve kaşıma gibi davranışlardan uzak durmalı. Keratokonüs tanısının konulabilmesi için detaylı bir refraksiyon ve biyomikroskop muayenesi gerekir.

Elde edilen bulgular korneanın topografik olarak incelendiği görüntüleme tetkikleri ile birleştirilir. Kornea topografisi keratokonüsün seviyesi, korneanın eğimi ve lokalize kornea kalınlık değerleri hakkında detaylı bilgi verir. Hastalığın tipik belirtileri arasında net görememe, yeni alınan gözlüğün kısa sürede yetersiz kalması, ilerleyen astigmat, görüşte dalgalanma şeklinde oratay çıkar.

Gözü kaşımak ve ovuşturmak korneaya zarar verebilir

BAŞLANGIÇ SEVİYESİNDEKİ HASTALARA UV- CROSSLİNKİNG

Hastalığın tedavisinde, yapılan bilimsel çalışmalara göre UV – crosslinking (ışın tedavisi) işleminin hastalığın gelişimini yavaşlattığı ortaya konuldu. Riboflavin kullanılarak yapılan UV crosslinking tedavisi özellikle başlangıç evre keratokonüs hastalarında başarılı oluyor. Bu tedavide temel amaç, kornea dokusunun temel yapısını oluşturan ve keratokonüs hastalığında zayıflayarak direncini kaybeden kolajen lifleri arasındaki çapraz bağları artırarak dokunun anatomik bütünlüğünü yeniden sağlıyor.

Operasyon sırasında göze riboflavin içeren bir damla damlatılır ve ışın tedavisi sonrasında iyileşmeyi hızlandırmak amacıyla göze yumuşak bir kontakt lens takılır. Bu tedavi korneanın tedaviye cevabına göre bir veya birkaç seans olarak tekrarlanabilir. Tüm işlemler damla anestezisiyle yapılır. Bu görmeyi arttırmaya yönelik bir müdahale değildir.

Gözü kaşımak ve ovuşturmak korneaya zarar verebilir

ÖZEL SİPARİŞ EDİLİYOR

Keratokonüs hastaları genellikle gaz geçirgen lensler sayesinde sağlanan optik düzeltme ile iyi bir görme keskinliğine kavuşur. Bu lensler kişiye ve keratokonik korneanın şekline göre özel olarak dizayn edilmekte ve her hasta için özel sipariş ediliyor.

LENSİN YETERSİZ KALMASI DURUMUNDA KORNEA İÇİ HALKA TEDAVİSİ

Öne doğru bombeleşen keratokonik kornea dokusunu tekrar eski haline getirmenin yollarından bir tanesi de kornea içi halka segmentleri uygulaması. Bu tedavi özellikle gözlük ve kontakt lens ile yeterli görüş seviyesi elde edemeyen hastalarla, ileri derecede keratokonüs nedeniyle lens takamaz hale gelmiş hastalarda oldukça etkili olduğu biliniyor.

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