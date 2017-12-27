Gözyaşı şişesi nedir

Rivayetlere göre, ölen kişilerin ardında dökülen gözyaşlarının doldurulduğu şişelere gözyaşı şişesi adı verilirdi. Daha sonra ise bu şişe, bir vefa göstergesi olarak ölüyle birlikte toprağa gömülürdü.

Gözyaşı şişesi, bunun dışında tarihte farklı amaçlar içinde kullanıldı. Hasretlik çeken sevgililer de gözyaşlarını koydukları şişeleri birbirlerine verirdi. Kederli insanlar da yine gözyaşlarını bu şişeye doldurup nehire atarak dertlerinin sona ermesini beklerdi.

Roma döneminde mezarlık taşlarında sembolik olarak da kullanılan gözyaşı şişesinin tam olarak kullanım amacı ise kaynak yetersizliğinden bilinmiyor.