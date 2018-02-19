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Graeme Donald'ın 'Bugün' kitabı raflarda

hep kitap, Graeme Donald’ın 'Bugün' kitabı rehberliğinde okurlarını 365 günlük, asırlar arası bir tarih yolculuğuna çıkarıyor.

Haber Merkezi | 19.02.2018 - 11:35..
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Galileo 7 Ocak 1610’da Jüpiter’in uydularını keşfetti ama onları yıldız sandı. 5 Haziran 1956’da Elvis Presley bir TV şovunda Hound Dog şarkısını tanıtırken yaptığı dans hareketleriyle Amerika’yı yerinden oynattı. 17 Aralık 1903’te Wright Kardeşler ilk motorlu ve kontrollü uçuşlarını gerçekleştirdiler…

Graeme Donald’ın Bugün kitabı rehberliğinde 365 günlük, asırlar arası bir tarih yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız? Bir gün Tolkien’le, bir gün Mark Twain’le, bir gün Kraliçe Victoria’yla, Alfred Hitchcock’la ya da Frank Lloyd Wright’la.

Graeme Donald'ın 'Bugün' kitabı raflarda

Her gün yeni bir bilgi. Her gün tarihin başka bir anına tanıklık. Kısa kısa yazılmış, tarihte o gün ne olduğunu anlatan anekdotlarla Bugün, okurların günbegün takip edebileceği, ilginç, bilgilendirici bir serüven!

Yazar: Graeme Donald

Yayınevi: Hep kitap

Çeviren: Aysun Babacan

Türü: Tarih

Baskı yılı: 2018

Syf: 392

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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