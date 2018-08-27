Graham Bell en yakınlarıyla konuşamadı

Aybüke SENGİR / [email protected]

Günümüz teknolojisini biraz rafa kaldıralım. Çok eskilere gidip, telefonu icat eden Alexander Graham Bell’i hatırlayalım. Hani şu herkesin “telefonun mucidi” diye bildiği adamla. Birçoğu onu bilir de, karısı ve annesiyle hiçbir zaman telefonda konuşamadığını bilemez. İkisinin de doğuştan sağır olduğu gerçeği, eminim sizi de şaşırttı.

BABASININ OĞLU GRAHAM BELL

Graham Bell’in dedesi ve babası da yıllarını işitme engellilere adamış kişilerdi. Özellikle babası, onlara duymasalar bile konuşmayı öğretmenin yollarını geliştirmeye çalışan biriydi. Bell de bir süre işitme engellilere dil öğretmeni yetiştiren okulda çalışmıştı, sonrasında kendi okulunu kendi kurdu zaten. Graham Bell’in eşi dört yaşından beri sağırdı. Artan ününe karşın hiçbir zaman ne eşini ne de eşinin durumunu göz ardı etmemişti.

KARISINA BAĞLI BİR MUCİT

Hatta ona gönderdiği bir mektupta; “Eşin, hangi noktaya çıkarsa çıksın, ne denli zengin olursa olsun, emin ol; işitme engellileri ve onların sorunlarını her zaman düşünecektir” diye yazmıştı.

İnsanlık dünyasının sağırlığını gideren bir buluşu armağan etti bizlere Bell. Öldüğünde ona duyulan büyük saygı ve sevgiden ötürü soyadından yola çıkarak, telefonu simgelemek için; ‘kırmızı çan’ kullanıldı.

HAYATINI İŞİTME ENGELLİLERE ADADI

Graham Bell’in bugün öne çıkan buluşlarının gölgesinde kalan yapıtlarının çoğu işitme engeli konusunda. Annesinin ve eşinin duyamadığı sesleri kaydetmeyi başarmıştı zamanında. Gramofondan kazandığı parayı bugün de çalışmalar yürüten İşitme Engelliler Kurumu’na harcamıştı. Aslında Graham Bell, sağırların sessizliğini ortadan kaldırmaya çalışıyordu, bu bariz. Bunu başaramadı belki ama her gün yepyeni özellikler yüklenen telefonla, birbirinden kilometrelerce uzaktaki insanların birbirlerini duymalarını sağladı. Nereden nereye…

MUCİTLİĞE İTEN İÇİNDEKİ GÜÇ

Düşünebiliyor musunuz, annesine kendi sesini duyuramamış, sevdiğinin kulağına “seni seviyorum” diye fısıldayamamış, demekten öte hissettirmeye çabalamış birisi var. Graham Bell’i mucitlikten öte, mucit yapmaya iten içindeki gücü kullandı. Karısının duyma probleminden ötürü, buna bir çözüm getirebilecek bir alet bulmaya çalışırken telefonu da bu şekilde şans eseri buldu.