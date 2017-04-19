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Gram altın güne yatay bir başlangıç yaptı

Altının gram fiyatı, güne 151,7 lira seviyelerinde yatay başladı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 249 lira'dan satılıyor.

19.04.2017 - 11:14
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Gram altın güne yatay bir başlangıç yaptı

Altının gram fiyatı, güne 151,7 lira seviyelerinde yatay bir başlangıç yaptı.

Dün, dolar/TL'deki değer kaybına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,76 düşüşle 151,8 lira seviyelerinden tamamladı.

YATAY BAŞLANGIÇ

Altının gram fiyatı bugüne yatay bir seyirle başladı ve saat 10.55 itibarıyla 151,7 lira seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 249 lira, Cumhuriyet altını 1.014 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,4 yükseliş kaydetmesi sonrasında, bugün dünkü kazançlarını geri verdi ve şu dakikalarda 1.283 dolar seviyesinde dengelendi.

Gram altın güne yatay bir başlangıç yaptı

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