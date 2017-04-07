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Gram altın tarihi zirvesini gördü

Altının gram fiyatı artan jeopolitik risklerle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 152,43 liraya kadar çıktı.

07.04.2017 - 10:42
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Gram altın tarihi zirvesini gördü

ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasının ardından bugüne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 152,43 ile tarihi zirvesini gördü ve saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 151,35 lira seviyelerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN 249 LİRA, CUMHURİYET ALTINI 1014 LİRA

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 249 lira, Cumhuriyet altını da 1.014 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 0,3 düşüşle 1.252 dolar seviyesinde tamamlamasının ardından, bugün son 5 ayın en yüksek seviyesi olan 1.269 dolara çıktı. Ons altın şu dakikalarda yüzde 0,9 yükselişle 1.263 dolardan işlem görüyor.

"KÜRESEL PİYASALARDA TEDİRGİNLİĞE NEDEN OLDU"

AA Finans Analisti İslam Memiş, jeopolitik risklerin altın fiyatlarında sert yükselişlere neden olduğunu belirterek, "ABD'nin Suriye'ye karşı başlatmış olduğu müdahale küresel piyasalarda tedirginliğe neden oldu. Gün içinde konuyla ilgili gelecek açıklamaları yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bugün piyasaların ABD'den gelecek tarım dışı istihdam verisini de izleyeceğini aktaran Memiş, "Tarım dışı istihdam verisi piyasalarda 180 bin olarak beklense de biz 200 bin üzerinde bir veri beklediğimizi belirtmek isteriz. Bu nedenle dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yükselişler, altının ons fiyatında düşüşler görebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, piyasalarda risk iştahının azalmasıyla yükselen altın fiyatlarının bu hafta yatırımcısına en çok kazandıran emtia olduğunu vurgulayarak, dolar kurundaki yükselişin de yurt içinde altının gram fiyatını olumlu yönde desteklediğini kaydetti.

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