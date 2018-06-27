Grammy Ödülleri değişiyor

Kadın sanatçılara daha az ödül verildiği gerekçesiyle eleştirilen Grammy’de daha fazla kadının adaylık alabilmesi amaçlanıyor. Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden bir olarak kabul Grammy Ödülleri’ne büyük yenilik geliyor.

ÖDÜL KATEGORİSİ ARTTI

Gelecek yıl yapılacak olan 61. Grammy Ödülleri’nde büyük ödül kategorilerindeki aday sayısı beşten sekize çıkarıldı. Kategori adaylarında artış yapılmasının nedeni, bu yıl kadın sanatçılara daha az ödül verildiği için eleştirilen Gramyy’de cinsiyet çeşitliliğini artırmak olarak açıklandı.

PRESTİJLİ DÖRT ALAN

Grammy’deki değişiklik, en prestijli dört kategoriyi etkileyecek bunlar en iyi albüm, en iyi kayıt, yılın şarkısı ve en iyi yeni sanatçı olarak belirlendi. Grammy Akademisi’nden yapılan açıklamada, "Kategorilerde daha fazla seçenek, oy verenlerin bu yılın en iyilerini seçerken daha esnek olmasına izin verecek." denildi.



