Gravite nedir

Gravite, petrolün kalite ölçümünde kullanılan bir değer olup uluslararası anlaşmalara uygun olarak American Petroleum Institute (API) gravitesi kullanılır.

Yoğunluğu 1 gr/cc olan suyun API değeri 10 olarak kabul edilip, API=(141,5/SG)- 131,5 şeklinde formüle edilmiştir.

SG (Spesifik Gravite) “Petrol Yoğunluğu/Su Yoğunluğu” anlamına gelir. Hafif petrolün, API gravite değeri daha büyükken, yoğunluğu yükseldikçe API gravite değeri düşecektir. API gravite değeri yükseldikçe petrolün de piyasadaki değeri artar.

Dünyada yaygın olarak 27–35 API değerinde petrole rastlanır. IPE Brent petrol 38 API değerindedir. Dünyada bulunan en ağır petrol 5-7 API ve en hafif petrol ise 57 API olarak kayıtlarda yer almaktadır.