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Gres yağlı kamuflajı, esrar tacirlerinin işine yaramadı

Adana'da bir otomobilin benzin deposunda köpeklerin bulmaması için üzerine gres yağı sürülmüş 10 kilo esrar bulundu.

27.10.2017 - 11:45
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adana

 

Adana Kent merkezinde asayiş uygulaması yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotim polisleri, 'dur' ihtarına uymayan otomobilin peşine düştü.

'KANAS' ARAMA YAPTI

Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde bulunan S.D. ve İ.B., bir süre araçtan inmek istemedi. Polislere alkollü olduklarını söyleyen şüpheliler, korktukları için kaçtıklarını öne sürdü. Polisler, araçta şüpheli bir şey bulamayınca, hassas burunlu narkotik köpeği 'Kanas' ile arama yaptı.

Gres yağlı kamuflajı, esrar tacirlerinin işine yaramadı

GRES YAĞI SÜRÜLMÜŞ 10 KİLO ESRAR BULUNDU

Yapılan aramada, aracın benzin deposuna gizlenen, üzerine gres yağı sürülmüş 10 kilo 550 gram kubar esrar ele geçirildi. Zanlıların yakalanmamak için paketlerin üzerine gres yağı sürdüğü ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D. ve İ.B., tutuklandı.

Gres yağlı kamuflajı, esrar tacirlerinin işine yaramadı

Gres yağlı kamuflajı, esrar tacirlerinin işine yaramadı

Gres yağlı kamuflajı, esrar tacirlerinin işine yaramadı

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