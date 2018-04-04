Fransa’da, Cumhurbaşkanı Macron’un ekonomi politikalarını protesto eden, başta demir yolu çalışanları olmak üzere, hava yolu ulaşımı, elektrik ve gaz idaresinde çalışanlar, 3 ay boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen bir grev başlattı.

SOKAKLAR KARIŞTI

Protestolara temizlik işçilerinin de dahil olması ile grevin etkisi giderek büyüdü. Fransız polisi ve göstericiler arasında çatışmalar yaşandı.

Grevin ilk gününde Fransa karıştı VİDEO

BAYILANLAR OLDU

Paris'te her gün milyonlarca kişinin kullandığı metro ve trenlerde de, grev sebebiyle izdiham yaşandı. Bazı yolcular yaşadıkları zorulukları şöyle anlattı:

"Şu an yolcular resmen rehin alınmış durumda. Sosyal hakları için mücadele etmelerini anlayabilirim ama bu şartlarda olmaz.

Çok zorluklar yaşadık, trenin içi o kadar kalabalıktı ki, bayılanlar oldu, acil durumu butonuna bastılar. Hayatımda böyle bir şey görmedim."





Fransa Başbakanı Douard Philippe, çalışanların 3 ay boyunca her 5 günde bir 2 günlük iş bırakma grevini “kabul edilemez” olarak değerlendirdi.