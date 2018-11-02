Gri kategoride aranan bir terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Diyarbakır/Lice-Türeli Köyü kırsalında yaptığı operasyon hakkında açıklamada bulundu. Etkisiz hale getiren 4 teröristten birinin kimliği hakkında bilgi verildi.
300 BİN TL ÖDÜLLE ARANIYORDU
İçişleri Bakanlığı, 01 Ekim 2018 tarihinde etkisiz hale getirilen teröristin, gri kategoride yer alan terörist İlyas Karakoç olduğunu açıkladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Diyarbakır/Lice-Türeli Köyü kırsalında 01 Ekim 2018 tarihinde etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle "Gri Kategoride" yer alan Baran-Amed-Kino kod adlı İlyas Karakoç olduğu tespit edilmiştir."