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Gri kategoride aranan bir terörist öldürüldü

Diyarbakır'daki terör operasyonunda öldürülen bir PKK'lının kimliği belli oldu. Öldürülen teröristin başına 300 bin TL ödül koyulan, 'Gri kategori'de aranan bir PKK'lı olduğu açıklandı.

Haber Merkezi | 02.11.2018 - 00:13..
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Gri kategoride aranan bir terörist öldürüldü

Gri kategoride aranan bir terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Diyarbakır/Lice-Türeli Köyü kırsalında yaptığı operasyon hakkında açıklamada bulundu. Etkisiz hale getiren 4 teröristten birinin kimliği hakkında bilgi verildi.

300 BİN TL ÖDÜLLE ARANIYORDU

İçişleri Bakanlığı, 01 Ekim 2018 tarihinde etkisiz hale getirilen teröristin, gri kategoride yer alan terörist İlyas Karakoç  olduğunu açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Diyarbakır/Lice-Türeli Köyü kırsalında 01 Ekim 2018 tarihinde etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle "Gri Kategoride" yer alan Baran-Amed-Kino kod adlı İlyas Karakoç olduğu tespit edilmiştir."

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