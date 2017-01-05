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Gri listedeki PKK'lı terörist sedyeyle adliyeye götürüldü

Batman'da 2 hafta önce yakalanan gri listedeki terörist Hakkı Tugay, ifade vermesi için adliyeye sedyeyle getirildi.

DHA | 05.01.2017 - 13:57
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Gri listedeki PKK'lı terörist sedyeyle adliyeye götürüldü

Jandarma İl Komutanlığı'na bağlı ekiplerin 24 Aralık 2015 tarihinde kent merkezinde düzenlediği operasyonda yakalanan terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden ve İçişleri Bakanlığı'nca arananların yer aldığı 300 bin TL ödüllü gri listede yeralan 'Senar' kod adlı Hakkı Turgay, yakalanması sırasında geçirdiği bir kaza nedeniyle yatarak tedavi gördüğü için jandarma ekipleri tarafından sedyeyle adliyeye getirildi.

Gri listedeki PKK'lı terörist sedyeyle adliyeye götürüldü

Adliyede, sedye taşıyacak asansör olmaması üzerine PKK'lı Hakkı Turgay'ın üzerinde bulunduğu sedye, jandarma ekipleri tarafından üst kattaki savcılığa taşınarak çıkarıldı.

Gri listedeki PKK'lı terörist sedyeyle adliyeye götürüldü

PKK'lı Hakkı Turgay'ın, aralarında 2 Nisan 2016'da Suriye uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiği ve 2'si asker 18 kişinin yaralandığı Kızıltepe Askerlik Şubesi'ne düzenlenen saldırı ile 20 Ekim 2016 günü bir güvenlik korucusunun şehit edildiği, bir er ve bir sivilin yaralandığı Mardin Beşikkaya Jandarma Komutanlığı'na düzenlenen saldırının talimatını veren ve bu saldırılara bizzat katılan kişi olduğu belirtildi.

GENELKURMAY DUYURMUŞTU

Genelkurmay Başkanlığı'nda Batman'da yakalanan PKK'lı terörist Hakkı Turgay ile ilgili aynı tarihte yaptığı açıklamada, "Batman/Merkez’de güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu bir terörist (Gri listede yeralan üst düzey terörist) silah, teçhizat ve malzemeleri (bir adet Taurus marka tabanca, iki adet av tüfeği, 15 adet dokuz mm tabanca fişeği, 15 adet 7,62 mm Kalaşnikof fişeği, 17 adet av tüfeği fişeği, bir adet el dürbünü, bir adet Yaesu marka el telsizi, bir adet not defteri, bir adet sırt çantası, bir takım örgüt kıyafeti, bir adet avcı yeleği, iki adet askeri panço, bir adet el feneri, bir çift bot, bir kutu silah temizleme spreyi ve muhtelif giyim malzemeleri) ile birlikte yakalanmıştır" denilmişti.

PKK'nın gençlik yapılanması YPS'nin Kızıltepe sorumlusu olduğu belirtilen 'Senar' kod adlı PKK'lı Hakkı Turgay'ın savcılıktaki ifade verme işlemi sürüyor.

Gri listedeki PKK'lı terörist sedyeyle adliyeye götürüldü

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