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Gri listedeki teröristin son hali

Terörden arananlar listesinde 'gri' kategoride yer alan Musa kod adlı terörist Koçali Bala yakalandı.

13.11.2017 - 12:31
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Ülke genelinde 6-13 Kasım tarihleri arasında düzenlenen terör operasyonlarında, aralarında terör arananlar listesi gri kategoride bulunan Musa kod adlı Koçali Bala'nın da bulunduğu 16'sı ölü 14'ü sağ, 8'i teslim olmak üzere 38 terörist etkisiz hale getirildi.

KIŞA HAZIRLIK BOŞA ÇIKARILDI

Terör örgütünün kış hazırlıklarının boşa çıkarılması amacıyla da, 23 Eylül-12 Kasım 2017 tarihleri arasında 12 ilde yapılan operasyonlarda 146 sığınak, 12 mağara, 3 depo tespit edildi.

Bu sığınak/mağara ve depolarda. 9 ton un, 7,5 ton kuru bakliyat, 4 ton toz şeker, 1,5 ton sıvı ve katı yağ, 1 ton çay, 500 kilogram peynir, 500 kilogram zeytin-helva-reçel, 500 kilogram salça, 250 kilogram patates-soğan, 10 takım kar elbisesi, 67 takım kıyafet, 20 uyku tulumu, bin 630 metre kumaş, 77 halı, çok miktarda ilaç ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Gri listedeki teröristin son hali

(Musa kod adlı terörist Koçali Bala)

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