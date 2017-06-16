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Gri listedeki terörist öldürüldü

Erzurum'da güvenlik güçlerinin etkisiz hale getirdiği teröristin gri listede yer aldığı ortaya çıktı.

16.06.2017 - 14:54
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terörist

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, dün Erzurum'un Şenkaya ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada ölü olarak ele geçirilen bölücü terör örgütü mensubunun, İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler" listesinde gri kategoride yer alan sözde Şenkaya-Göle birim sorumlusu olduğu tespit edildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Teröristle birlikte bir MP-15 piyade tüfeği, 238 piyade tüfeği fişeği ve bir el yapımı patlayıcı düzeneği de ele geçirildi.

YÜKSEKOVA OPERASYONU

Öte yandan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yürütülen arazi taramasında, bir RPG-7 roketatar, bin doçka uçaksavar makineli tüfek fişeği, 880 biksi makineli tüfek fişeği, bin 24 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 14 RPG-7 roketatar mühimmatı ve 10 el bombası bulundu.

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