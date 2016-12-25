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Gri listedeki terörist yakalandı

Batman'da yakalanan teröristin gri kategoride yer alan "Senar" kod adlı Hakkı Turgay olduğu tespit edildi.

AA | 25.12.2016 - 17:34
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operasyon

Batman İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerince dün il merkezinde bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan terör örgütü PKK üyesi teröristin, İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde gri kategoride yer alan, Mardin Kızıltepe nüfusuna kayıtlı "Senar" kod adlı Hakkı Turgay olduğu tespit edildi.

KIZILTEPE VE BEŞİKKAYA SALDIRILARININ FAİLİ

Yakalanan teröristin, aralarında 2 Nisan 2016'da Suriye uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiği ve 2'si asker 18 kişinin yaralandığı Kızıltepe Askerlik Şubesine düzenlenen saldırı ile 20 Ekim 2016 günü bir güvenlik korucusunun şehit edildiği, bir er ve bir sivilin yaralandığı Mardin Beşikkaya Jandarma Komutanlığına düzenlenen saldırının talimatını veren ve bu saldırılara bizzat katılan kişi olduğu öğrenildi.

Öte yandan söz konusu teröriste yardım ve yataklık yapan H.G, Ç.A. ve M.Y'nin de Batman'da yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

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