Grid kızlarını FIA Başkanı da 'terk etti'

Aynı zamanda bir Formula 1 (F1) efsanesi olan FIA Başkanı Jean Todt, F1'de modellere hosteslik yaptırma (grid kızları) uygulamasından vazgeçilmesi yüzünden kopan tartışmalar için 'saçmalık' dedi.

"DAHA ÖNEMLİ ŞEYLER VAR"

​Ferrari'nin spor yönetmeni ve daha sonra CEO'su sıfatıyla rekor sayıda zafer kazanmış olan Todt, ''Bu bir sorun değil, aptalca bir şey. Tartışmak için hayatımda grid kızlarından çok daha önemli şeyler var'' diye konuştu.

Otomobil sporlarının 72 yaşındaki Fransız üstadı ''Özür dilerim, ama bu türden bir saçmalık hakkında çok fazla konuşuldu'' diye payladı.

FERRARİ ÇEKİLMEYİ PLANLIYOR

FIA Başkanı'nın grid kızlarını 'uğraşmaya değmeyecek bir saçmalık' diye nitelemesinin ise 15 yıl görev yaptığı Ferrari'nin F1'den çekilme tehdidiyle meşgul olmasından kaynaklandığı söyleniyor.

Ferrari Başkanı Sergio Marchionne, motorlar ve bütçe sınırlamalarıyla ilgili yeni kurallar değişmezse 2020'de F1'den çıkabileceklerini belirtmişti.

F1'in başkanı Todt kouya ilikşin, ''Herkes istediği tercihi yapabilir, ama ben de F1'in geleceğiyle ilgili iyi kararlar verme endişesi taşıyorum. F1 otomobili çok sofistikedir, çok pahalıdır, ama bu yeryüzündeki en büyük motor sporları şovudur. İyi iş çıkarırsak çok sayıda yarışmacı olur. F1'i daha uygun bütçeli yapmamız ve bu sırada hiçbir takımı kaybetmememiz lazım'' dedi.