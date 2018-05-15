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Grindel, Türk futbolcuların Erdoğan ziyaretinden rahatsız

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı, Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretlerinden rahatsız oldu.

AA | 15.05.2018 - 00:46..
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Reinhard Grindel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere’ye yaptığı ziyaret sırasında, bir otelde İngiltere Premier Lig'de oynayan Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun’u kabul etmesine ilişkin yakışıksız açıklamalarda bulundu.

"UYUM ÇALIŞMALARINA TERS DÜŞTÜLER"

Grindel'in Twitter hesabının yanı sıra DFB’nin internet sitesinde de yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"DFB, göçmen kökenli oyuncuların özel durumlarına elbette saygı duyuyor. Ancak hem futbol hem de DFB'nin değerleri, Bay Erdoğan tarafından yeterince önemsenmiyor. Bu yüzden milli futbolcularımızın kendisinin seçim kampanyası için istismar edilmeleri hoş değil. İki oyuncumuz, bu eylemleriyle DFB’nin uyum çalışmalarına yardım etmedi."

ALMAN MEDYASI DA RAHATSIZ

Alman medyası da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kendi formalarını hediye ettiklerine işaret ederek, İlkay'ın Erdoğan’a takdim ettiği formasına "Sayın Cumhurbaşkanıma saygılarımla" yazdığına dikkati çekti.

Mesut, Cenk ve İlkay Erdoğan'ı ziyaret etti

Grindel, Türk futbolcuların Erdoğan ziyaretinden rahatsız

Mesut Cenk ve İlkay Erdoğan'ı ziyaret etti

Mesut Cenk ve İlkay Erdoğan'ı ziyaret etti

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