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Grönland nisanda seçime gidiyor

Danimarka Krallığı’na bağlı Kuzey Kutup ülkesi Grönland’da özerk yönetim, nisan ayında parlamento seçimine gitme kararı aldı.

AA | 06.03.2018 - 12:13..
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Grönland Kamu Yayıncısı KNR, Grönland Özerk Yönetimi Başkanı Kim Kielsen'in, nisan ayında seçime gitme kararı aldıklarını açıkladığını duyurdu.

31 sandalyeli parlamentoda yer alacak partilerin belirleneceği seçim, 17 ya da 24 Nisan'da yapılacak.

Grönland nisanda seçime gidiyor

SEÇMEN SAYISI: İSTANBUL'DA HERHANGİ BİR MAHALLE NÜFUSU KADAR

Grönland parlamentosunda temsil edilen 5 parti, seçimde yarışacak. Kısa süre önce kurulan bir siyasi partinin ise seçime katılabilmesi için halktan 942 imza toplaması gerekiyor.

Yaklaşık 56 bin nüfuslu Grönland’da 40 binden fazla seçmen bulunuyor. Bu sayı İstanbul'daki kalabalık herhangi bir mahallenin nüfusu kadar demek. Hatta Adalar ve Şile dışındaki İstanbul ilçelerinin herbirinin 10'da birinden bile daha da az bir nüfus anlamına geliyor.

Grönland, 2 milyon 166 bin kilometrekarelik yüzölçümüyle Türkiye’nin yaklaşık 3 katı. Büyük bir kısmı buzla kaplı Grönland'da uranyum başta olmak üzere altın ve değerli taşların yanı sıra petrol ve gaz rezervleri de bulunuyor. 1979'da özerklik almasına rağmen Grönland, dışişleri, güvenlik ve mali konularda Danimarka Krallığı’na bağlı.

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