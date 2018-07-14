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Grup Yorum'un 2 üyesi Fransa'ya iltica etti

Grup Yorum üyeleri Selma ve İnan Altın, Fransa'ya sığınma talebinde bulunduklarını açıkladı.

Haber Merkezi | 14.07.2018 - 17:47..
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Grup Yorum'un 2 üyesi Fransa'ya iltica etti

Grup Yorum...

Yıllarca terör örgütü PKK'nın marşlarını şarkılarına uyarlayarak, örgüte sempatinin artması için konserler düzenledi.

Devrim masalları ve emperyalizmle mücadele mesajları şarkılarında hiçbir zaman eksik olmadı.

GRİ LİSTEDELER

Grup Yorum üyelerinden Selma Altın ile İnan Altın, terör örgütüyle bağının ortaya çıkarılmasından sonra Gri listede aranan teröristlerin arasına eklendi.

Grup Yorum'un 2 üyesi Fransa'ya iltica etti

SON DURAKLARI FRANSA

300 bin lira ödülle aranan ikili, çareyi Fransa'ya sığınmakta buldu.

Evraklarını tamamlayan Selma Altın ile İnan Altın, bundan sonraki hayatlarını Fransa'da sürdürmekte kararlı.

Bilindiği üzere terör örgütü PKK, Fransa'da yetkili makamlar tarafından kollanıyor.

Ülkenin başkenti Paris'te örgüt sempatizanları sık sık yürüyüş düzenliyor.

1 YILDIR KAÇAKLAR

Euronews'e konuşan Selma ve İnan Altın, 2017 yılından bu yana firari durumda.

18 kişiden oluşan grubun 11 üyesi hapiste.

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