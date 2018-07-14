Grup Yorum'un 2 üyesi Fransa'ya iltica etti

1 Metris Kışlası'na kentsel dönüşüm İstanbul Büyükşehir Belelediye (İBB) Meclisi'nde onaylanan proje, 1 milyon 400 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak.

2 İsim değişikliği için gitti asker kaçağı olduğu ortaya çıktı Çizgi film karakteri Cedric'e benzetilince ismini de karakter ile aynı yapmak için mahkemeye başvuran gencin, kimlik kontrolünde asker kaçağı olduğu tespit edilince askerlik şubesine teslim edildi.

3 Beşiktaş'ın planı Fabri'yi satıp Harun'u almak Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın istediği Fabri'yi satıp, yerine Bursaspor'dan Harun Tekin'i almayı planlıyor.

4 TSK'dan Münbiç'te 14'üncü devriye faaliyeti TSK ve ABD silahlı kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 14'üncü koordineli/bağımsız devriye görevini yaptı.

5 Kaç yaşınızı hatırlıyorsunuz: Yağmuru Seven Çocuk Fransız yazar Amélie Nothomb, Yağmuru Seven Çocuk'ta hayatının Japonya'da geçen ilk üç yılını anlatıyor.

6 Lawrence: Söylediklerinize gülüp geçiyorum Fazla kiloları için eleştirilen Lawrence, "Şunu iyi bilin ki 'ne kadar şişmansın' cümlesi bir kulağımdan girip diğerinden çıkıyor." ifadelerini kullandı.