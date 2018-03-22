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Guarana nedir

Guarana, küçük kırmızı meyveleri olan ve yüksek dozda kafein içeren tropik bir bitki türüdür.

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Brezilya'nın Amazon bölgesinde yetişen, Paullinia Cupana olarak da bilinen bitkinin meyveleri kırmızıdır ve tohum verir.

Guarana tohumları, kahve çekirdeklerinden 3 kat daha fazla kafein içerdiğinden,  en zengin kafein kaynağı olarak bilinirler.

Guarana nedir

BİTKİSEL İLAÇ OLARAK DA KULLANILIYOR

Yüksek miktarda kafein maddesine sahip olan Guarana, dünyada en yüksek oranda kafeine sahip olan bitkidir.

Tohumları çiğnendiğinde ya da toz hale getirilip suda eritilerek içildiğinde enerji sağlarlar. Bu tohumlar ayrıca enerji içecekleri sektöründe kullanılmaktadır.

Guarana, bitkisel ilaç olarak da çok popüler bir bitkidir. Klinik çalışmalar, tohumlarda bulunan teofilin kalp ve merkezi sinir sistemini uyardığını, dikkati yükselttiğini ve yorgunluğu giderdiğini göstermiştir.

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